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В Сургуте состоится выставка «Симпозиум по вольному шитью»

09.10.2017  21:00

В галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте откроется выставка «Симпозиум по вольному шитью», сообщает пресс-служба галереи.

В Сургуте в галерее современного искусства «Стерх» 20 октября откроется необычная выставка - «Симпозиум по вольному шитью». В выставке будут участвовать работы трёх московских художников - Вероники Гагариной, Андрея Кортовича и Марии Арендт.


По заявлению организаторов симпозиум «перевернёт все представления зрителя о современной вышивке», поскольку представленные на выставке работы отличаются специфическим авторским стилем, рельефностью, особыми цветовыми решениями и техникой исполнения стежков.

Экспозиция будет открыта для просмотра до 12 декабря 2017 года.

Фотография предоставлена галереей.
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