10.10.2017 19:18

H&M Foundation совместно с Гонконгским научно-исследовательским институтом текстиля разработали революционный способ переработки тканей, сообщает компания.



В апреле 2016 компания H&M Foundation, основанная гигантом масс-маркета H&M, выделила Гонконгскому научно-исследовательскому институту текстиля (HKRITA) 5,8 миллионов евро на разработку нового способа переработки тканей. И теперь этот способ изобретён.



Финансирование этого проекта стало возможным благодаря людям, которые сдавали ненужную одежду в магазинах H&M. Ежегодная прибыль от этой программы передавалась в H&M Foundation, которая, в свою очередь, инвестировала эти средства в исследования переработки текстиля и другие проекты, посвященные ответственному потреблению и заботе об окружающей среде. Также дополнительные средства выделил Гонконгский фонд инноваций и технологий.



В отличие от прежних методов переработки, этот позволяет сохранить длину волокна в том числе для смешанных тканей. Новый процесс переработки является гидротермальным, в нем участвуют только температура, вода и биоразгалагаемое растительное вещество. В результате происходит отделение хлопка от полиэстера. Метод переработки "волокно-в-волокно" экономичен и не производит вторичного загрязнения среды, обеспечивая продление срока службы перерабатываемого материала.



Отдел инноваций H&M Foundation сообщает, что этот способ переработки уже доказал свою коммерческую состоятельность. После окончательного утверждения технология будет лицензирована для наибольшего охвата рынка и принесет пользу не только окружающей среде, но и обществу.