10.10.2017 19:21

На прошлой неделе в Брянске прошла авторская выставка ковров Маржинат Гамидовой, сообщает ГТРК «Брянск».



На прошлой неделе в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре состоялась выставка работ народного мастера России Маржинат Гамидоновой и ее учеников. Экспозицию составили ковры и гобелены ручной работы, выполненные в старинной национальной дагестанской технике.



Маржанат Гамидова начала ткать свой первый ковер, когда ей было пять лет. А в 1982 году, переехав в Брянск, начала создавать оригинальные изделия собственного авторства. Ее работу заметили специалисты областного методического центра и предложили вести занятия в школе-студии «Мастер» в Доме народного творчества. Сейчас Маржинат преподает в БГУ, где и сама когда-то получила второе образование на отделении декоративно-прикладного искусства.