10.10.2017 19:26

В Екатеринбурге состоялся семинар «Сороконожки» для действительных и потенциальных партнеров, сообщает пресс-служба компании.



Специально разработанный для партнеров «Сороконожки» семинар «Интернет-магазин. Как заработать больше на малой наценке?» прошел в Екатеринбурге 28 сентября 2017. Среди слушателей были не только действующие, но и потенциальные партнеры компании. Спикерами выступили региональные специалисты в сфере бухгалтерии из компании «Мера+» с докладом, посвященным налогообложению интернет-магазина и работе с онлайн-кассами, руководитель по внедрению 1С Владимир Доценко с рассказом о возможностях и преимуществах автоматизации розничных магазинов, управляющий «Мила» - обувь оптом» Александр Бородин рассказал о способах увеличения прибыли розничных магазинов на примере зависимости продаж от наценки и графика эластичности спроса, а бренд-эксперт Profashion Consulting Дарья Яковлева поведала о брендировании места продаж и о влиянии эмоций на решение о покупке.



«Сороконожка» - это интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви. Сотрудничает с ритейлерами детской обуви Уральского федерального округа и России. На данный момент партнерами «Сороконожки» являются 6 независимых розничных складов детской обуви. Их суммарный ассортимент составляет порядка 2,5 тысяч моделей детской обуви.