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В Колледже лёгкой промышленности состоялись начальные этапы JuniorSkills

11.10.2017  18:37

В Колледже лёгкой промышленности стартовал конкурс «Молодые профессионалы Москвы» по стандартам JuniorSkills, сообщает пресс-служба колледжа.

Начальные этапы конкурса «Молодые профессионалы Москвы», прошли в Колледже лёгкой промышленности, и уже известны их результаты.

В категории 16-20 лет состязались студенты колледжа, изучающие специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», им достались задания по модулям «Макетирование» и «Эскизирование». Победила Анна Григорьева, она прошла в следующий этап конкурса, который начнётся 16 октября.

JuniorSkills – это программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и соревнований школьников в профессиональном мастерстве на основе методики WorldSkills. По поручению Президента РФ от 22 сентября 2015 года, программа JuniorSkills была включена в новую модель системы дополнительного образования детей России.
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