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Итальянская компания Fendi презентовала кроссовки-носки

11.10.2017  18:38

Модный дом Fendi продемонстрировал необычную модель кроссовок, сообщает компания.

Итальянский дом Fendi презентовал новую модель кроссовок - это кроссовки-носки в стиле ugly (уродливый). Их верх представляет собой трикотажный носок с надписями Think (думай) и Fendi (желтый).


Кроссовки будут выпускаться в двух вариантов цветов - оливковый с белой подошвой и чёрный с оранжевой.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel. В настоящее время у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.

Фотография предоставлена компанией.
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