11.10.2017 18:38

Модный дом Fendi продемонстрировал необычную модель кроссовок, сообщает компания.



Итальянский дом Fendi презентовал новую модель кроссовок - это кроссовки-носки в стиле ugly (уродливый). Их верх представляет собой трикотажный носок с надписями Think (думай) и Fendi (желтый).









Кроссовки будут выпускаться в двух вариантов цветов - оливковый с белой подошвой и чёрный с оранжевой.



Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel. В настоящее время у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.





Фотография предоставлена компанией.

