11.10.2017 18:47

С января по июль 2017 года через контрольно-пропускной пункт Хоргос на границе Китая и Казахстана было экспортировано товаров легкой промышленности на 1,49 млрд долларов, пишет «Синьхуа».



На контрольно-пропускном пункте Хоргос, расположенном на границе Китая с Казахстаном, подвели итоги работы за семь месяцев 2017 года. Согласно опубликованным данным, поставки текстильных товаров и одежды оцениваются в 9,8 млрд юаней или 1,49 млрд долларов. Это на 34,05% больше, чем было зафиксировано в прошлом году.



Доля экспорта из города Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая составила 31,39%.



Отмечается, что 2,05 млрд юаней пришлось на поставки кухонного текстиля (рост 89,9%), а 1,03 млрд юаней – на одежду и аксессуары из кожи и меха (рост 26,55%).



С 2014 году в Синьцзяне действует проект по созданию миллиона новых рабочих мест в текстильной отрасли. Рост экспорта товаров легкой промышленности связывают с успешной реализацией данного проекта.

