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В Туркмении запланирована приватизация основных ковровых предприятий

11.10.2017  20:00

Президентом Туркмении было подписано постановление о разгосударствлении крупных ковровых предприятий, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Туркмении предписал передать Государственное объединение «Туркменхалы» в ведение Министерства текстильной промышленности. Теперь Министерству финансов и экономики и Министерству текстильной промышленности предстоит провести работу по приватизации производственного объединения «Туркменхалы».

«Туркменхалы» - это сеть предприятий художественного ковроделия, а также структурные подразделения, специализирующиеся на первичной обработке, прядении и крашении шерсти.

В 2016 году объединением «Туркменхалы» было произведено более 43 тысяч квадратных метров ковров и ковровых изделий.
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