11.10.2017 20:22

После выпуска осенней коллекции Jil Sander ее креативный директор покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании.



Эта коллекция Jil Sander стала последней для Родольфо Пальялунги в рамках данного бренда, после ее создания было объявлено о том, что креативный директор покинет свой пост. Пока что нет точной информации о том, кто станет его преемником. Родольфо Пальялунга занимал возглавлял бренд с 2014 года. Прежде чем получить эту должность он десять лет проработал в Prada, дослужившись до поста дизайн-директора женской линии.









Jil Sander Navy ­— линия обуви и одежды от европейского бренда, основанного в 1973 году немецким дизайнером Жиль Сандер. Стиль, которому следуют дизайнеры Jil Sander на протяжении многих лет, носит название «последовательный минимализм»: яркие или глухие, но очень чистые цвета, простые и сверхточные линии кроя, идеальные пропорции и новые строгие силуэты каждый сезон.





Фотографии предоставлены компанией.

