12.10.2017 16:38

Коллекция Театра моды KStar из Адыгеи заняла первое место в конкурсе «Поколение Next», сообщает «Адыгея Сегодня».



На XVIII Международном конкурсе молодых дизайнеров «Поколение Next» коллекция Театра моды KStar выпускниц МГТУ Светланы Кужба и Ларисы Свечкаревой получила диплом I степени.



Коллекция «Белая река» была представлена под руководством старшего преподавателя кафедры биологии и эргономики изделий легкой промышленности Н.З. Кидакоевой и соответствовала промышленно-ориентированным предпочтениям жюри конкурса.



Коллекция состоит из пяти женских комплектов, сочетает в себе нетканые полотна и трикотажные плетения различных оттенков белого цвета.



Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» входит в программу продвижения молодых специалистов, проводимую выставочным объединением «Фарэкспо». Цель программы – создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми специалистами, производителями и байерами в рабочем пространстве международной выставки «Индустрия моды».