Новости
НачалоНовостиВ Волгограде открывается всероссийская выставка-ярмарка Лазоревый цветок
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Волгограде открывается всероссийская выставка-ярмарка Лазоревый цветок

12.10.2017  16:47

Сегодня в Волгограде была открыта специализированная выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности «Текстиль и Мода. Лазоревый цветок», сообщает пресс-служба ВВЦ «Регион».

XXXV всероссийская выставка-ярмарка «Текстиль и мода. Лазоревый Цветок (Осень) - 2017» пройдёт с 11 по 15 октября в Волгоградском Дворце Спорта профсоюзов.

В выставке примут участие более 100 предприятий из различных регионов России, Белоруссии и Украины. В программе выставки презентации коллекций и готовой продукции участников и конкурс на «Золотую медаль» выставки «Лазоревый Цветок».

Основные разделы экспозиции: Детский салон, Салон Белья, «Одежда. Трикотаж», «Обувь. Головные уборы», «Галантерея. Фурнитура. Аксессуары», «Текстиль домашний», «Текстиль технический», «Сырьё. Оборудование. Упаковка», «Народные художественные промыслы».

Организаторы: компания «ТекстильЭкспо», Администрация Волгоградской области, Волгоградский Выставочный Центр «Регион».

«Текстиль и Мода. Лазоревый цветок» крупнейшая выставка текстильной и лёгкой промышленности в Южном Федеральном округе Российской Федерации и по праву занимает стабильное положение лидера среди выставочных мероприятий Волгоградского региона, посвященных развитию экономических отношений в отрасли текстильной и легкой промышленности.
Просмотров: 171
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте