12.10.2017 16:47

Сегодня в Волгограде была открыта специализированная выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности «Текстиль и Мода. Лазоревый цветок», сообщает пресс-служба ВВЦ «Регион».



XXXV всероссийская выставка-ярмарка «Текстиль и мода. Лазоревый Цветок (Осень) - 2017» пройдёт с 11 по 15 октября в Волгоградском Дворце Спорта профсоюзов.



В выставке примут участие более 100 предприятий из различных регионов России, Белоруссии и Украины. В программе выставки презентации коллекций и готовой продукции участников и конкурс на «Золотую медаль» выставки «Лазоревый Цветок».



Основные разделы экспозиции: Детский салон, Салон Белья, «Одежда. Трикотаж», «Обувь. Головные уборы», «Галантерея. Фурнитура. Аксессуары», «Текстиль домашний», «Текстиль технический», «Сырьё. Оборудование. Упаковка», «Народные художественные промыслы».



Организаторы: компания «ТекстильЭкспо», Администрация Волгоградской области, Волгоградский Выставочный Центр «Регион».



«Текстиль и Мода. Лазоревый цветок» крупнейшая выставка текстильной и лёгкой промышленности в Южном Федеральном округе Российской Федерации и по праву занимает стабильное положение лидера среди выставочных мероприятий Волгоградского региона, посвященных развитию экономических отношений в отрасли текстильной и легкой промышленности.