12.10.2017 16:49

Концерн «Беллегпром» представил несколько новых коллекций женской и мужской одежды из льняных тканей, сообщает компания.



В четверг, 5 октября, дизайнеры компаний «Центр Моды» и «Коминтерн», входящих в концерн «Беллегпром» продемонстрировали 4 новые коллекции одежды из льна, три женские и одну мужскую. Дизайнерами от компании «Центр Моды» выступили Антон Ярощик с коллекцией «Полынь-трава», Инна Гончар с коллекцией «Сотканный из снов» и Юлия Александрова с «Natura mix». Елена Шилович продемонстрировала мужскую коллекцию «Badlord» от компании «Коминтерн».









Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.



Фотографии предоставлены компанией.