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Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Калмыцкие дизайнеры впервые продемонстрируют свои коллекции на Каспийской неделе моды

12.10.2017  18:29

В ноябре в Caspian fashion week примут участие два дизайнера из Калмыкии, сообщает РИА «Калмыкия».

С 9 по 12 ноября 2017 в Астрахани пройдет Каспийская неделя моды, где свои коллекции также представят калмыцкие дизайнеры – Баирта Тостаева и Алдар Эрендженов. Руководитель дизайнерской студии «Иньглян» Баирта Тостаева продемонстрирует коллекцию из 10 образов в смешанной стилистике с отсылками к традиционной калмыцкой одежде. Дизайнер Алдар Эрендженов из студии «4 oirad» представит коллекцию мужской и детской одежды, ориентированной на российского потребителя. Его коллекция «Осень-Зима» выполнена из натуральных тканей и трикотажа в современной стилистике.

Caspian fashion week – первый международный проект в сфере моды на Юге России. На этой площадке дизайнеры, производители и ритейлеры могут установить деловые связи и наладить сотрудничество. Традиционно в его рамках презентуются коллекции молодых и опытных дизайнеров из России, стран Прикаспия и всего мира.
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