12.10.2017 18:54

Фабрика «Чайковский текстиль» получила золотую медаль за качество тканей для школьной формы в конкурсе товаров для детей, сообщает компания.



В рамках Международной выставки «Детская и юношеская мода. CJF- осень 2017» состоялось подведение итогов конкурса товаров для детей и награждение победителей. Компании «Чайковский текстиль» была вручена золотая медаль за качество и высокие потребительские свойства костюмной ткани для школьной формы «Лицей 250».







«Чайковский текстиль» развивает направление тканей для школьной формы с 2015 года. А с 2017 года компания стала лидером по производству российских тканей для школьной формы. Ткани для школьной формы производятся под брендом «Лицей» и полностью и даже превышают установленные законом требования. Ведущие швейные компании, специализирующиеся на пошиве школьной формы, уже ввели в свои новые коллекции ткани производства «Чайковский текстиль».



«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.





Фотография предоставлена компанией.

