14.10.2017 01:12

Через астраханский пропускной пункт «Караузек» пытались провезти 5 тонн китайских товаров, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.





В Астраханской области был задержан в ходе пограничного контроля грузовик с товаром китайского происхождения, в процессе досмотра в нем были обнаружены 5 тонн 400 килограммов бижутерии, одежды и текстиля без сопроводительных документов. Груз пытались доставить на рынки центрального региона. Материалы дела о незаконном пользовании товарами, их приобретении и транспортировке переданы в Астраханскую таможню.