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Омские предприниматели приглашены к участию в бизнес-миссии

14.10.2017  01:13

Представители малого и крупного бизнеса Омска приглашены для участия в торгово-экономической миссии, сообщает пресс-служба администрации города. 

Омская торгово-промышленная платформа совместно с администрацией города собирает делегацию для участия в торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов в Тюмень, Сургут и Нижневартовск. 

В течение поездки с 13 по 17 ноября планируется обширная программа для всех участников не зависимо от размера представляемой компании. Также в процессе пройдут индивидуальные переговоры с потенциальными партнерами, встречи в органах муниципальной власти, посещение предприятий в городах пребывания, биржа контактов В2В представителей омских, тюменских, сургутских и нижневартовских компаний. 

Целью делегации является продвижение омской машиностроительной продукции, швейных изделий и продуктов питания в северные регионы.

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