14.10.2017 01:13

Представители малого и крупного бизнеса Омска приглашены для участия в торгово-экономической миссии, сообщает пресс-служба администрации города.





Омская торгово-промышленная платформа совместно с администрацией города собирает делегацию для участия в торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов в Тюмень, Сургут и Нижневартовск.





В течение поездки с 13 по 17 ноября планируется обширная программа для всех участников не зависимо от размера представляемой компании. Также в процессе пройдут индивидуальные переговоры с потенциальными партнерами, встречи в органах муниципальной власти, посещение предприятий в городах пребывания, биржа контактов В2В представителей омских, тюменских, сургутских и нижневартовских компаний.





Целью делегации является продвижение омской машиностроительной продукции, швейных изделий и продуктов питания в северные регионы.