По итогам Делового форума гостиничного комплекса города Москвы, состоявшегося в рамках международной выставки «Отель Экспо», проект Холлофайбер® предложил отельерам безопасные отечественные материалы для комплектации гостиниц и отелей к Чемпионату миру по футболу-2018, сообщает компания «Термопол».

В основе инициатив отечественного производителя нетканых материалов – комплектация гостиниц, отелей, баз отдыха, хостелов продукцией с наполнителями и утеплителями Холлофайбер®. В перечне изделий для отельеров – более 700 видов продукции: матрацы, подушки, одеяла, шторы, акустика, строительные утеплители, униформа для отельеров, садовая и кемпинговая мебель, аквафильтры и т.п.

Новинками для отельеров станут пламястойкие материалы Холлофайбер® СОФТ НГ («новая генерация»). «Данный вид материала обладает повышенным индексом ограниченного распространения пламени — 3, по классификации ГОСТ ISO 15025–2012 (индекс ограниченного распространения пламени — цифра, указывающая, что материал или пакет материалов имеют свойства ограничивать распространение пламени в соответствии с установленным уровнем)», - отмечает главный технолог компании «Термопол» Елена Мезенцева. При нагревании большинство синтетических материалов плавится. А «Холлофайбер СОФТ НГ» даже при продолжительном воздействии открытого огня проявляет стойкость к термическому воздействию. Таким образом, возможность получения ожоговой травмы сводится к минимуму. А это - безоговорочная актуальность для гостиничного комплекса, по мнению текстильных экспертов.

Деловой гостиничный Форум был организован и проведен по инициативе Департамента спорта и туризма города Москвы (Москомспорта). По мнению главы Москомспорта Николая Гуляева, мероприятие является значимым событием в индустрии гостеприимства. В Москве по состоянию на 10 октября 2017 года номерной фонд гостиниц составляет 1183 ед. с общим количеством мест 177036 ед. В 2017 году в Москве введено 1333 новых гостиничных номеров. Их безопасность обеспечивается в рамках государственной гарантии.

«Инициативы и успешные примеры внедрения безопасной продукции Холлофайбер® с резолюцией Форума направлены в Федерацию рестораторов и отельеров, Российский гостиничный Союз, Российскую гостиничную Ассоциацию, Независимый гостиничный Альянс, Ассоциацию «Безопасность отелей», Ассоциацию хостелов и мини-отелей, а также в Институт индустрии туризма, где готовят новое поколение специалистов этого развивающегося и популярнейшего направления в России», - сообщает директор по развитию проектов завода «Термопол» (производитель Холлофайбер®) Владислав Иванов.

Среди наиболее интересных проектов в сфере гостиничного бизнеса эксперты отмечают «Мини-отель Холлофайбер®», особенность которого – максимальное использование новых технологий. В мини-отеле Холлофайбер® практически все вещи, все окружение отдыхающих — из новых высокотехнологичных материалов: строительный утеплитель, который применялся при возведении здания; воздушный фильтр, очищающий воздух; синтетические перины; «нескрипучая» бескаркасная мебель без деревянных, металлических, пластиковых деталей, фурнитуры и крепежа; оздоровительные ортопедические матрасы; гипоаллергенные подушки, одеяла и пледы, мягкие игрушки с комфортирующим наполнителем, пастельные картины на стенах и в холле, выполненные на нетканом холсте, релаксационные акустические плиты в номерах; дизайнерские интерьеры с каретной стяжкой; специально изготовленные звуконепроницаемые глухие двери; облачные пуфы; зелень в комнатах и коридорах, выращенная на гидропонической основе; утепленные жилеты и накидки с капюшонами и рединготы для прогулок; одноразовые массажные мочалочки и тапочки-теплоходы. Из материалов Холлофайбер® также коврики для сбора уличной грязи и пыли на входе; фильтры в аквариумах; лежаки в сауне; акустическая аппаратура класса Hi-GH, пружинистые настилы вместо ковролина. Ресторан предлагает термосумки для сохранения горячего питания и термобуферные чехлы для охлажденных напитков (для предотвращения преждевременного нагревания, к примеру, холодного пива или сока). Посетители с младенцами и маленькими детьми смогут воспользоваться продукцией 1 класса безопасности для новорожденных (бортиками в кроватки, матрасиками, подушками, одеялами). Для домашних питомцев путешествующих постояльцев предусмотрены лежаки и утепленная одежда. Меню и справочная информация мини-отеля также выполнены методом термопечати на полотнах Холлофайбер®.

В сфере поставок для гостиничного комплекса утеплителей и наполнителей продукции с импортозамещающими материалами Холлофайбер®, завод «Термопол» работает с 2006 года. В настоящее время хостелы, общежития, гостиницы, базы отдыха активно комплектуются изделиями с практичными синтетическими наполнителями. Высокотехнологичная синтетика успешно себя зарекомендовала в рамках Олимпиады-2014 в Сочи.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.