16.10.2017 23:53

«Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат» в этом году отмечает 160 лет со дня основания, сообщает компания.





В этом «Вышневолоцкому хлопчатобумажному комбинату» исполняется 160 лет, это одно из старейших текстильных предприятий России. Комбинат был основан в 1857 году торговым домом «А. Шилов и Сын» и берет свое начало в селе Заворове, где предприятие построило свою первую бумагопрядильную фабрику. Сейчас «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат» состоит из прядильной, ткацкой, швейной и отделочной фабрик, выпускает более 100 наименований продукции и поставляет товары своего производства не только в Россию, но и за рубеж.





«Регион по праву гордится такими предприятиями. Именно текстильная промышленность десятилетиями вносила свой вклад в формирование региональной экономики, обеспечивала занятость сотням жителей, участвовала в решении социальных задач», – отметил в поздравительном письме губернатор Тверской области, Игорь Руденя.