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В Белоруссии появилась новая марка спортивной обуви

18.10.2017  00:01

Белорусская обувная компания «Марко» в этом году выпустила новый бренд спортивной обуви Spotter, сообщает компания.

Белорусский обувной холдинг «Марко» в этом году вывел на рынок новый бренд обуви для активного отдыха и спорта - Spotter. Его целевая аудитория - это молодые люди от 15 до 30 лет, одевающиеся в спортивном стиле. 


Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» - один из самых крупных производителей обуви среди стран СНГ. В состав холдинга входят организации, специализирующиеся на производстве обуви, сумок и кожгалантереи, меха и швейных изделий из него. Ежегодный экспорт компании составляет более 1,5 млн. пар обуви. Холдинг имеет сложившиеся, долгосрочные, крепкие отношения с клиентами из России, Украины, Молдавии, Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы, Израиля.

Фотография предоставлена компанией.
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