19.10.2017 00:51

Фабрика «8 марта» выпустила специальную коллекцию для белорусской делегации на Всемирный фестиваль молодёжи, сообщает компания.





Коллекция одежды белорусских участников ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов была разработана дизайнерами фабрики «8 марта». Это современная куртка-бомбер и спортивные брюки, одежда украшена традиционным белорусским орнаментом.









ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 23 октября 2017 года в Сочи. В нем участвует 20 тысяч человек из 180 стран мира.





Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.





Фотография предоставлена компанией.