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Фабрика «8 марта» создала одежду для белорусских участников Всемирного фестиваля молодежи

19.10.2017  00:51

Фабрика «8 марта» выпустила специальную коллекцию для белорусской делегации на Всемирный фестиваль молодёжи, сообщает компания. 

Коллекция одежды белорусских участников ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов была разработана дизайнерами фабрики «8 марта». Это современная куртка-бомбер и спортивные брюки, одежда украшена традиционным белорусским орнаментом. 


ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 23 октября 2017 года в Сочи. В нем участвует 20 тысяч человек из 180 стран мира. 

Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.

Фотография предоставлена компанией. 
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