19.10.2017 00:55

В октябре в Оренбурге состоялось открытие первого монобрендового магазина Lalis, сообщает пресс-служба фабрики «Элис».





В Оренбурге 1 октября состоялось торжественное открытие первого монобрендового магазина Lalis в этом городе. Магазин расположен в ТРЦ «Восход» на ул. 8 Марта, 42. Ранее марка была представлена в городе в ТРК «Гулливер» в магазине Elis+Lalis.





Группа компаний Elis из Ростова-на-Дону шьет одежду под марками Elis и Lalis. Вместе с торговыми представительствами и магазинами розничной сети она образует группу компаний Elis. В год выпускается четыре коллекции в легком ассортименте и две коллекции в верхнем ассортименте. Продукция группы реализуется в 100 фирменных и партнерских магазинах и через шесть оптовых представительств.