19.10.2017 01:04

Филиал Магнитогорской обувной фабрики в Агаповке переходит с заготовок на полный цикл, сообщает компания.





Агаповский филиал Магнитогорской обувной фабрики был открыт почти год назад и поначалу выпускал только заготовки для летней и зимней детской обуви. В этом году на «Фабрике Богатырь» начнут собирать сандалии целиком. Производство было доукомплектовано швейными станками и другим дополнительным оборудованием, позволившим создать полный производственный цикл на предприятии. Теперь перед филиалом стоит задача по увеличению штата и обучению персонала работе на новых станках. Первая партия летней обуви планируется к выпуску через два месяца.





Магнитогорская обувная фабрика введена в эксплуатацию 11 февраля 1942 года. Основное направление ее деятельности — выпуск обуви для детей различных возрастов. Компания работает под маркой «Фома». Ассортиментный ряд представлен ясельной, малодетской, дошкольной и школьной группами. Торговые представительства производителя есть в Уфе и Новосибирске. Ее агаповский филиал «Фабрика Богатырь» была открыта 14 ноября 2016 года совместными усилиями администрации муниципалитета, руководства Магнитогорской обувной фабрики и бывшего руководителя местного филиала «Ростелекома» Николая Богатыря. Производство разместилось на свободных площадях оператора связи.