19.10.2017 01:11

Интернет-магазин «Павловопосадской платочной мануфактуры» подключил сервисы оплаты с помощью систем Samsung Pay и AndroidPay, сообщает компания.





Интернет-магазин «Павловопосадской платочной мануфактуры» подключил новые сервисы оплаты с сайта с помощью систем Samsung Pay и AndroidPay. Теперь оплата заказа существенно упростилась для клиентов с соответствующими приложениями на телефоне. На странице ввода данных карты покупатель может перейти сразу к оплате заказа через приложение.





«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.