19.10.2017 01:12

Концерн «Беллегпром» вошел в команду по созданию олимпийской формы для белорусских спортсменов, сообщает компания.





Концерн «Беллегпром» принял участие в создании формы для белорусской команды на XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчгане. Также к созданию формы присоединись студия дизайна Людмилы Лабковой и ГУО «Национальная школа красоты». Комплект парадно-гражданской формы для белорусских спортивных делегаций разработан с учетом тенденций мировой моды и традиционных белорусских орнаментов. Материалы для пошива формы использовались только белорусского производства. Для костюмов и платьев было взято чистошерстяное и полушерстяное полотно фабрики «Камволь».









В изготовлении олимпийской формы принимали участие предприятия концерна «Беллегпром»: «Коминтерн», «Свiтанак» Жодино, «Элиз», «Камволь», «Галантэя», «Белвест» и студия дизайна Ludmila Labkova.





Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.





Фотография предоставлена компанией.