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Определена лучшая швея Ростова-на-Дону

20.10.2017  00:46

В донской столице прошел конкурс «Лучшая швея», сообщает Дон-ТР.

В Ростове-на-Дону определена лучшая швея по итогам профильного конкурса. Ей стала Татьяна Власова из компании «Элис Фэшн Рус». Второе место заняли Ирина Лазаренко (ООО «Актив-Дон») и Елена Серебрякова (ИП Коваленко О. Д.). Третье место — Наталья Кореева (ИП Баюрова О. А.) и Галина Гусенко (ИП Гречухина А. С.). 

Татьяна Власова участвует в конкурсе в четвёртый раз и во второй раз занимает первое место. 

Конкурс «Лучшая швея» проводится с 2005 года. Как отметила начальник отдела поддержки предпринимательства департамента экономики Ростова Маргарита Фадеева, его цель — поднять престиж рабочих профессий и повысить инвестиционную привлекательность.
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