20.10.2017 00:46

В донской столице прошел конкурс «Лучшая швея», сообщает Дон-ТР.





В Ростове-на-Дону определена лучшая швея по итогам профильного конкурса. Ей стала Татьяна Власова из компании «Элис Фэшн Рус». Второе место заняли Ирина Лазаренко (ООО «Актив-Дон») и Елена Серебрякова (ИП Коваленко О. Д.). Третье место — Наталья Кореева (ИП Баюрова О. А.) и Галина Гусенко (ИП Гречухина А. С.).





Татьяна Власова участвует в конкурсе в четвёртый раз и во второй раз занимает первое место.





Конкурс «Лучшая швея» проводится с 2005 года. Как отметила начальник отдела поддержки предпринимательства департамента экономики Ростова Маргарита Фадеева, его цель — поднять престиж рабочих профессий и повысить инвестиционную привлекательность.