20.10.2017 00:48

Трикотажная фабрика «Русский стиль» сотрудничает с Центром занятости населения и создаёт рабочие места для инвалидов, сообщает администрация Рассказово.





Трикотажное производство в Рассказово, фабрика «Русский стиль», активно сотрудничает с местным Центром занятости и помогает трудоустроить обращающихся туда людей. Директор предприятия, Римма Ивановна, считает, что работа должна быть доступна для всех категорий соискателей, поэтому двери не фабрики открыты не только для инвалидов, но и для многодетных мам и даже подростков в дни каникул.

Римма Ивановна основала свою фабрику 15 лет назад и 10 из них сотрудничает с Центром занятости. Среди устроенных по программе здесь работают люди различных специальностей, деятельность для них подбирается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.





В рамках программы поддержки Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда в течение полугода. В остальном предусмотрены минимальные льготы, в основном касающиеся налогообложения.





«Русский стиль» — это швейное предприятие, которое работает с 2002 года. Основными направлениями его деятельности является производство и реализация верхнего и нижнего трикотажа для детей и взрослых. Производимый товар сопровождается полным пакетом документов и сертификатов соответствия на каждом этапе производства.