20.10.2017 00:54

В Москве пройдет 10-ый Юбилейный Богемный Bazar «День и Ночь», сообщают организаторы мероприятия.





В субботу 21 октября состоится торжественное открытие 10-той юбилейной ярмарки Bazar «День и Ночь» в Царском зале Измайловского Кремля. В этом году в ярмарке примут участие больше 60 мастеров в стиле бохо и 20 магазинов богемной одежды от отечественных дизайнеров, а также особенный гость - бохо-марка Muza Artistic Kniting из Польши.









Организаторы Bazar «День и Ночь» подготовили обширную программу мероприятия, в нее вошли показы богемной моды, творческие мастер-классы, танцевальные и музыкальные выступления. Ярмарка будет идти 21 и 22 октября.





Фотография предоставлена организаторами ярмарки.