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В Москве в Измайловском Кремле пройдет бохо ярмарка

20.10.2017  00:54

В Москве пройдет 10-ый Юбилейный Богемный Bazar «День и Ночь», сообщают организаторы мероприятия. 

В субботу 21 октября состоится торжественное открытие 10-той юбилейной ярмарки Bazar «День и Ночь» в Царском зале Измайловского Кремля. В этом году в ярмарке примут участие больше 60 мастеров в стиле бохо и 20 магазинов богемной одежды от отечественных дизайнеров, а также особенный гость - бохо-марка Muza Artistic Kniting из Польши. 


Организаторы Bazar «День и Ночь» подготовили обширную программу мероприятия, в нее вошли показы богемной моды, творческие мастер-классы, танцевальные и музыкальные выступления. Ярмарка будет идти 21 и 22 октября.

Фотография предоставлена организаторами ярмарки.
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