20.10.2017 00:57

Компания «Юничел» разработала зимнюю обувь с защитой от гололеда, сообщает компания.





Обувная компания «Юничел» выпустила специальную обувь с инновационной конструкцией защиты от гололеда. Система «OC SYSTEM®TIPPER» (торговая марка, зарегистрированная компанией AL.PI.) вставляется в подошву на этапе производства и составляет с ней единую конструкцию. Для создания системы использовался морозостойкий материал, сохраняющий эластичность при экстремально низких температурах, и шипы из нержавеющей стали. Антигололедная система снабжена подвижными скобами, которые можно зафиксировать в положении с шипами наружу либо шипами внутрь, это позволяет передвигаться в специальных ботинках как в обычных - в том числе по напольным покрытиям. Каждая пара обуви укомплектована ключом для облегчения переключения режимов.





Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Сегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.