24.10.2017 00:22

Казахстанские скорняки требуют от властей запрета на вывоз кожевенного сырья, сообщает Казах-зерно.





Кожевники Казахастана обратились в Миристерство сельского хозяйства с требованием запретить экспорт невыделанных шкур, так как их не хватает для работы отечественных фабрик и заводов. Лучшие шкуры скупают иностранные предприниматели, а уже после выделки продают их обратно в Казахстан по завышенной цене. Казахстанские кожевенники рассчитывают, что запрет со стороны правительства поможет разрешить эту ситуацию в пользу развития внутреннего перерабатывающего сектора, так как полная загрузка кожевенных заводов позволит создать новые рабочие места. Сейчас казахстанские фабрики по переработке кожи работают всего на 20% от своей потенциальной мощности.