24.10.2017 00:24

Плановые обязательства по сбору хлопка были выполнены еще до окончания хлопкоуборочной компании, сообщает пресс-служба правительства республики.





В процессе хлопкоуборочной компании начатой 30 августа в Туркмении было собрано более 1 миллиона тонн хлопка. Официальный план на 2017 год составлял 1 миллион и 50 тысяч тонн хлопка, а официальное окончание компании запланировано на 27 октября. После окончания сборов будут определены объемы нужд в хлопке для текстильной промышленности Туркмении, а излишки будут реализованы через Государственную товарно-сырьевую базу.





Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркмении и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.