Новости
НачалоНовостиВ Туркмении выполнены плановые обязательства по сбору хлопка
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Туркмении выполнены плановые обязательства по сбору хлопка

24.10.2017  00:24

Плановые обязательства по сбору хлопка были выполнены еще до окончания хлопкоуборочной компании, сообщает пресс-служба правительства республики.

В процессе хлопкоуборочной компании начатой 30 августа в Туркмении было собрано более 1 миллиона тонн хлопка. Официальный план на 2017 год составлял 1 миллион и 50 тысяч тонн хлопка, а официальное окончание компании запланировано на 27 октября. После окончания сборов будут определены объемы нужд в хлопке для текстильной промышленности Туркмении, а излишки будут реализованы через Государственную товарно-сырьевую базу.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркмении и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.
Просмотров: 49
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1410 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте