24.10.2017 00:26

Во вторник, 17 октября, состоялась встреча представителей бельевого сектора Молдавии, организованная компанией Eurovet, при содействии выставочной компании Axar, сообщает пресс-служба Eurovet.





Компания Eurovet организовала в Кишиневе совместное мероприятие для молдавских производителей белья. На этой встрече присутствовали представители как небольших, так и крупных компаний-производителей, а также официальные лица из ассоциации предприятий текстильной промышленности Apius и молдавского агентства по продвижению экспорта и привлечению инвестиций Miepo.





Мария Петерсон, координатор выставочных проектов компании Eurovet, считает, что у молдавских компаний большие перспективы на международном рынке, благодаря их особому статусу в отношениях с Российской Федерацией и общей гибкости и динамизму.





Компания Eurovet развивает такие проекты в бельевом секторе, как парижская выставка Salon International de la lingerie/Mode city и московская Mode Lingerie & Swim Moscow, которая проходит два раза в год в рамках выставки СРМ.