24.10.2017 00:31

В столице Чувашской Республики судят семерых похитителей шуб, действовавших на территории России в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.





В Чебоксарах рассматривается уголовное дело в отношении семи обвиняемых, действовавших в разных городах России в течение нескольких лет. Преступная группа занималась воровством меховых изделий в таких масштабах, что дело на них было зафиксировано в 22 томах.





В преступную группу входили жители Перми, Пятигорска, Москвы и государств ближнего зарубежья, главарь группы руководил операциями из мест лишения свободы.





Дело уже рассматривается в суде, обвиняемые находятся под стражей в следственном изоляторе.