27.10.2017 08:20

Цены на золото продолжают балансировать в боковом диапазоне в конце октября, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, рынок пока не готов к углублению продаж драгоценного металла - но и активно покупать оснований на текущий момент нет. Тройская унция золота стоит 1275 долларов, это чуть ниже середины устойчивого торгового коридора 1262-1305 долларов.

Спрос на золото на этой неделе было активизировался, когда инвестиционный мир обеспокоился темой преемника действующей главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Доллар ослаб, цена на золото пошла вверх, так как биржам потребовался «защитный» актив. Однако продолжительной эта тенденция не оказалась, и стоимость драгметалла быстро скорректировалась.

Физический спрос на золото остается осторожным, а неоднозначная динамика цены не позволяет инвесторам открывать новые долгосрочные позиции. Подобная «туманность» сохранится в силе еще как минимум неделю. Ювелирным производителям Анна Бодрова советует оставаться вне покупок до прояснения среднесрочных трендов.