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В Ивановской области опубликовали программу «Текстильного салона», который пройдет с 15 по 18 ноября
30.10.2017 09:40
В Ивановской области состоится XXV международный «Текстильный салон». Мероприятие запланировано на 15 – 18 ноября, и администрация региона уже опубликовало его основную программу.
Цель «Текстильного салона - 2017»: формирование бренда Иванова как центра отечественного текстиля и моды, содействие формированию отечественного рынка индустрии моды, установление деловых экономических контактов с российскими регионами, представителями международного сообщества.
В рамках Текстильного салона пройдут круглые столы, деловые встречи.
Программа
15-18 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
Для участников и гостей «Текстильного салона» с 17.00 в фойе Музыкального театра осмотр выставки тканей, экспозиций.
Учредители XXV международного «Текстильного салона» - министерство промышленности и торговли РФ, правительство Ивановской области, администрация города Иваново, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина». «Текстильный салон», подчеркнули организаторы мероприятия, содействует расширению межрегиональных и международных экономических связей, привлечению внимания инвесторов, оптовых покупателей к перспективной отечественной продукции текстильной и швейной промышленности.
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