31.10.2017 02:49

«Восток-Сервис» принял участие в международной выставке технологий и средств обеспечения безопасности человека на производстве в Дюссельдорфе, сообщает пресс-служба компании.





Группа компаний «Восток-Сервис» в восьмой раз участвовала в крупнейшей мировой выставке технологий и средств обеспечения безопасности человека на производстве «А+А-2017». Компания представила свои продукты на коллективном стенде российских производителей СИЗ и на стендах своих зарубежных представительств Cerva и Panda.





В этом году «Восток-Сервис» представил на выставке коллекции одежды Спец, Уран, Зевс-З, Электра, коллекции обуви Мотор, Трейл плюс, Форвелд, сварочные щитки Зевс Мастер и Зевс Профи и другие продукты собственной разработки с использованием современных технологий. На стенде Panda компания представила рабочую обувь с инновационной не скользящей подошвой, а на стенде Cerva коллекцию спецодежды Ноксфилд и коллекцию женской одежды для работниц растениеводческих хозяйств и цветочного бизнеса.





За четыре дня работы «А+А-2017» стенды «Восток-Сервис» и его зарубежных представительств посетили специалисты многих российских промышленных гигантов и иностранных предприятий.





«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик. Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.