31.10.2017 02:51

По этому поводу ассоциацией «Узбекипаксаноат» было организовано торжественное мероприятие «Узбекский шелк – актуальность вне времени», сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.





Праздничный показ шелковой одежды «Узбекский шелк – актуальность вне времени» был организован «Узбекипаксаноат» и Bukhara brilliant silk и состоялся 24 октября в Международном дворце форумов. В нем приняли участие дизайнеры, модельеры и специалисты в шелковой сфере из 80 стран.





Представленные дизайнерами авторские коллекции национальной и современной одежды были выполнены из шелковой ткани, произведенной на предприятиях системы «Узбекипаксаноат».





«Узбекипаксаноат» - это ассоциация шелковой отрасли Узбекистана, в состав которой входят: региональные общества «Ипаксаноат» - «Жанубипаксаноат», «Шимолипаксаноат», «Марказипаксаноат», «Водийипаксаноат» и «Тошкентипаксаноат».