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В Ташкенте отметили 90 летний юбилей Института шелководства

31.10.2017  02:51

По этому поводу ассоциацией «Узбекипаксаноат» было организовано торжественное мероприятие «Узбекский шелк – актуальность вне времени», сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

Праздничный показ шелковой одежды «Узбекский шелк – актуальность вне времени» был организован «Узбекипаксаноат» и Bukhara brilliant silk и состоялся 24 октября в Международном дворце форумов. В нем приняли участие дизайнеры, модельеры и специалисты в шелковой сфере из 80 стран. 

Представленные дизайнерами авторские коллекции национальной и современной одежды были выполнены из шелковой ткани, произведенной на предприятиях системы «Узбекипаксаноат». 

«Узбекипаксаноат» - это ассоциация шелковой отрасли Узбекистана, в состав которой входят: региональные общества «Ипаксаноат» - «Жанубипаксаноат», «Шимолипаксаноат», «Марказипаксаноат», «Водийипаксаноат» и «Тошкентипаксаноат».
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