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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль моды и искусства Art of Fashion

31.10.2017  10:26

Интерактивная часть Art of Fashion стартует 3 ноября в ТРЦ «Галерея», сообщают организаторы.

Южный Атриум ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное мультифункциональное пространство, где в течение 4 дней будут проходить сессии и мероприятия, включающие в себя: образовательный блок Public Talk, Fashion перформансы, посвященные трендам предстоящего модного сезона, и Fashion Film Days – кинопоказы лучших фэшн-фильмов и документального кино о выдающихся деятелях моды и искусства.

Программа фестиваля:

3 ноября, пятница

  • 16.45 Открытие фестиваля. Вступительное слово куратора фестиваля Art of Fashion в ТРЦ «Галерея» Анны Петуховой
  • 17.00 Public Talk «О глобальном тренде симбиоза моды и искусства и его отражении в культурной и социальной среде». Спикер: креативный директор FF Digest Мария Пудан.
  • 18.00 Fashion перформанс Хаки /Khaki/黃褐色 (мультибренд)
  • 18.30 Public Talk «О спецпроектах, показах и презентациях брендов класса люкс и масс-маркета». Спикер: Евгения Фишелева, директор спецпроектов Lunar Hare и The Blueprint.
  • 20.30 Fashion перформанс Total red.
  • 21.00 Fashion Film Days. Показ фильма «Диана Вриланд: взгляд должен путешествовать».

4 ноября, суббота

  • 15.00 Public Talk «О проектах видео департамента CondeNast и будущем fashion-видео в России». Спикер: Елена Чичина, директор по корпоративным продажам CondeNast.
  • 16.30 Public Talk «О коллабoрации Silasveta c режиссером Гордоном Вон Штайнером для Бала Института костюма в музее Метрополитен, Нью-Йорк» (MetGala, 2017). Спикер: Стас Башкатов, арт-директор Silasveta.
  • 18.00 Fashion перформанс Leather [Ette] (мультибренд).
  • 18.30 Public Talk «Прошлое, настоящее и будущее в профессии куратора моды на примере собственных выставок в Музее Виктории и Альберта и видеопроектов с Show studio». Спикер: Эми де ла Хей, профессор магистратуры MAFashion Curation и со-основатель кафедры истории одежды и кураторства в Лондонском колледже моды (Amy de la Haye, London College of Fashion).
  • 20.30 Fashion перформанс Shine! (мультибренд).
  • 21.00 Fashion Film Days. Показ фильма The First Day in May («Первый понедельник мая»).

5 ноября, воскресенье

  • 15.00 Public Talk «Storytelling в моде: тексты, визуальные материалы, фильмы, выставки и инсталляции, как жанры современного мультимедийного искусства и инструменты продвижения модных брендов от luxury до масс-маркета». Спикер: Юлия Гордина, журналист, продюсер, креативный и PR консультант, основатель бюро коммуникаций Wonderfoxy.
  • 16.30 Fashion Film Days. Показ фильмов – шортлист победителей Berlin Fashion Film Festival 2017.
  • 18.00 Fashion перформанс (Un)Casual (мультибренд).
  • 18.30 Public Talk «О революционной сценографии модных показов». Спикер: Павел Недостоев, партнер и бренд-директор event-агентства Departáment.
  • 20.30 Fashion перформанс Backstreet kids (мультибренд).
  • 21.00 Fashion Film Days. Показ документальных фильмов In Russia о российских дизайнерах (Gosha Rubchinskiy, Nina Donis) и молодых художниках.

6 ноября, понедельник

  • 15.00 Public Talk «Симбиоз моды и искусства: творчество дизайнеров и художников вне рамок моды и дизайна одежды». Спикер: Мария Синицына, куратор, продюсер, создатель фестиваля моды и искусства Cycles&Seasons by Master Card, генеральный продюсер Kandinsky Fest и проекта Love is (57th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 2017).
  • 16.30 Public Talk «О художниках и их коллаборациях с мировыми fashion-брендами». Спикер: Георгий Олейник, блогер, кандидат экономических наук, входит в топ 10 digital маркетологов России.
  • 18.00 Fashion перформанс Дайджест трендов осень/зима 2017-2018 (мультибренд).
  • 18.30 Public Talk «Как российский художник стал мировой звездой fashion-индустрии». Спикер: Покрас Лампас, художник-каллиграф.
  • 20.30 Fashion перформанс Venera Kazarova.
  • 21.00 Fashion Film Days. Показ фильма «Диор и я».

Вход по предварительной регистрации: aof.galeria.spb.ru.

Иллюстрация предоставлена организаторами.


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