Показ Дома моды Vemina в рамках Недели моды в Москве состоялся 29 октября в Гостином дворе, сообщает пресс-служба бренда.

Лиза Романюк «высказалась в новой коллекции в пользу палитры просыпающейся природы, женской эмоциональности, чувственности и абсолютной современной классики».

Дизайнерская ставка сделана на высокотехнологичные шелковые ткани с оригинальными текстурами, свежие сочетания цветов и актуальный крой.

Лиза Романюк вписала в контекст коллекции индивидуальные образы как для офисных будней, так и для гламурных вечеринок. Для делового дня – элегантные жаккардовые костюмы и полупальто, жемчужно-серый и бежевый кожаные жакеты, комбинезон с юбками-брюками и платье из рельефной структурированной органзы. А для веселого вечера – коктейльные платья цвета золота и серебра, наряды из шелковых тканей с золотым напылением, флоральными принтами, плиссе и клоке. Особый романтический флер моделям придает отделка – ряды складок, защипы, банты, воланы и аппликации-бабочки.

Вечерние модели коллекции олицетворяют современный аристократический стиль без излишнего налета винтажности.

Дефиле торжественно завершило белоснежное подвенечное платье с крупными атласными цветами, кринолином, шлейфом и традиционной фатой, но не на голове невесты, а у открывающего плечи декольте.

Гостями показа стали: Татьяна Михалкова, Костя Цзю, Анастасия Макеева, Ирина Лачина и другие.

Лиза Романюк открыла Дом моды Vemina в 1991 году. Первоначально он специализировался на пошиве одежды из дубленого мехом велюра и кожи, позже начал работать над коллекциями полного ассортимента женского гардероба и аксессуаров. Дом моды Vemina работает только с натуральными тканями итальянских производителей. На сегодняшний день бутики Vemina работают не только в России, но и во Франции. Дом моды представлял свои коллекции на Неделях моды в Москве, Милане, Майами, Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.