01.11.2017 01:18

Wojcik Fashion планирует открыть первый монобрендовый магазин в Москве, а затем и в других городах России, сообщает пресс-служба компании.





«Мы работаем на рынке Российской Федерации почти 20 лет. Самой компании уже 30 лет. У нас есть партнеры не только в Москве, но и в других российских регионах. Мы хотим открыть собственный магазин под нашим брендом. Пока начнем только с Москвы, – заявил Станислав Опитек, директор по экспорту компании Wojcik Fashion. – Мы заинтересованы в открытии монобрендов в РФ. В ближайшее время мы открываем первый магазин на территории одного из ТЦ Москвы площадью до 100 кв м. Он будет оформлен в том же стиле, в каком работают наши 35 магазинов на территории Польши, Украины и ряда стран Европы».





Компания Wojcik Fashion ведет свою историю с 1987 года, когда ее основательница Илона Вуйчик открыла свой магазин и собственную профессиональную швейную мастерскую. Сегодня в Wojcik Fashion Group входит три марки детской одежды - Wojcik, Lady Diamond и Ceremony.