01.11.2017 01:20

Компания ХСН подвела итоги своего участия в международной выставке «ARMS & Hunting 2017», сообщает пресс-служба компании.





В Гостином дворе в Москве с 12 по 15 октября прошла международная выставка «ARMS & Hunting 2017», в которой приняла участие и фирма ХСН. Среди посетителей стенда компании были партнеры из различных областей России и из-за рубежа, а также Николай Валуев.









В рамках выставки ХСН представила новую коллекцию охотничьей одежды Shaman, произведенной из легких водоотталкивающих и водостойких тканей.





Представленные на стенде компании модели костюмов: Alet, Vermont, Grand, рюкзаки для охоты в разной конфигурации, а также новая коллекция термобелья Shaman уже скоро появятся в магазинах.





Компания ХСН - это один из лидеров среди российских производителей охотничьей одежды и снаряжения. С 1994 года предприятие выпускает обувь, одежду и снаряжения для экипировки любителей активного отдыха и охранных структур. Компания ХСН стабильно выпускает 1400 наименований продукции, вся она сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ РФ. Партнерами предприятия являются более 640 магазинов и оптовых фирм в России и странах СНГ.





Фотографии предоставлены пресс-службой компании.