01.11.2017 01:55

Аспирант ДГТУ города Шахты и основатель марки Bask Владимир Богданов лично представил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину высокотехнологичную коллекцию одежды для активного отдыха, сообщает информационный портал «Блокнот Шахт».





Владимир Богданов - аспирант кафедры «Конструирование технология и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства филиала ДГТУ в Шахтах и основатель крупной фирмы по производству одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта и активного отдыха «Баск». Богданов лично представил свою новую коллекцию одежды для активного отдыха Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и предложил создать федеральный кластер ЭКИП. С этим запросом ИСОиП (ф) ДГТУ совместно с компанией «Баск» официально обратились в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Этот кластер поможет объединить в единую технологическую цепочку заводы из разных концов страны и позволит выпускать более современную и технологичную одежду и обувь для активного отдыха и работы в экстремальных условиях.









«На сегодняшний день проведено 3 стратегических сессии с предполагаемыми участниками кластера, разработан пакет уставных документов, - рассказали в ИСОиП (ф) ДГТУ. - Следующим этапом развития кластера в рамках «дорожной» карты станет юридическое оформление статуса кластера. В кластере предполагается ведущая роль ИСОиП в качестве образовательного учреждения, единственного в России, в котором ведется подготовка кадров высшей квалификации в сфере проектирования и производства спортивного снаряжения и специальной одежды с перо-пуховым наполнителем» .





«Баск», ведущий российский производитель одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий, выпускает свою продукцию под торговой маркой Bask с 1992 года. Бренду Bask в этом году исполнилось 25 лет. Ежегодно обновляемая коллекция Bask включает около 500 моделей высокотехнологичной одежды, рюкзаков, палаток и спальных мешков, для изготовления которых используются самые современные ткани и утеплители, а также специальное оборудование. Сегодня одно из важных направлений развития марки Bask – расширение ассортимента в стиле Outdoor-lifestyle.

Фотография предоставлена информационным порталом «Блокнот Шахт».



