Новости
НачалоНовостиПрототип нового костюма для танкистов разработан В Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года 6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion Рейтинг@Mail.ru

Прототип нового костюма для танкистов разработан В Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины

07.11.2017  15:12

В Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ создали прототип новых костюмов для танкистов и военнослужащих - членов экипажей других боевых машин, сообщает сайт Министерства обороны Украины

По словам начальника отдела разработки специального и защитного снаряжения управления развития вещевого имущества подполковником Виталием Романченко, с самого начала разработки этого костюма специалистами управления развития вещевого имущества было проведено изучение имеющихся аналогов, собраны и проанализированы пожелания военнослужащих - непосредственных пользователей.

Старший офицер отдела разработки специального и защитного снаряжения управления развития вещевого имущества подполковник Вадим Билан рассказал об особенностях нового костюма: «Костюм свободного кроя с капюшоном. В его конструкции предусмотрена эвакуационная петля для быстрой эвакуации раненых военнослужащих из боевых машин. Также он воротник-стойку, две нарукавные и две нагрудные карманы, а также карманы, расположенные на передней плоскости брюк для размещения магазинов для оружия или соответствующего инструмента. Для комфорта военнослужащих предусмотрено переднюю застежку-молнию с двумя бегунками и задний клапан с усиливающей накладкой. Цветовая гамма ткани костюма - черный, темная масло и койот».

Просмотров: 47
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1421 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте