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Сосногорская швейная фабрика отмечает юбилей

10.11.2017  10:48

В этом году ведущему предприятию лёгкой промышленности республики Коми исполнилось 30 лет, сообщается на официальном портале Республики Коми.

Ежегодно компания производит около 150 тысяч единиц спецодежды для разных отраслей: нефтяной, газовой, лесной, горнодобывающей, строительной, медицинских учреждений, силовых министерств и ведомств, железнодорожного транспорта.

В рамках рабочей поездки в Сосногорский район фабрику посетил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Выступая на торжественном собрании, Глава Республики подчеркнул, что основой успеха фабрики является сплоченный коллектив и грамотное руководство. Отличившимся сотрудникам предприятия были вручены государственные награды.

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