Новости
НачалоНовостиВпервые в Хабаровске состоялись показы Kids Fashion Week
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion Рейтинг@Mail.ru

Впервые в Хабаровске состоялись показы Kids Fashion Week

10.11.2017  15:19

Впервые в Хабаровске состоялись показы Kids Fashion Week, сообщает сайт dvnovosty.ru.

Восемьдесят юных моделей от 4 до 16 лет из домов моды Приморского и Хабаровского края собрались в Хабаровске для участия в Kids Fashion Week. В течение недели состоялись показы детских коллекций восьми российских и мировых брендов.

После усиленной подготовки и съемок, детей ждала развлекательная программа: на мастер-классы по скорочтению, игра в "Корсаров",и даже "бумажную" вечеринку. Вечеринка до, а не после показа — еще одна возможность для неопытных моделей раскрепоститься, подружиться и привыкнуть к сцене, чтобы не нервничать на показе.

Просмотров: 117
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1425 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте