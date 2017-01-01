Президент Таджикистана открыл новые швейные и обувные цеха на предприятии «Палос»

20.11.2017 15:51

В ходе рабочей поездки в Согдийскую область Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в открытии новых швейных и обувных цехов на Государственном сельскохозяйственном предприятии «Палос», сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

В новых цехах общей площадью 2,4 га будет производиться производится одежда для военных и правоохранительных органов, обувь для солдат и офицеров, а также школьная форма для учащихся школ.

Благодаря поддержке Президента Таджикистана части Вооружённых сил страны полностью обеспечиваются продовольствием и специальной военной формой за счет предприятий и цехов Агентства по обеспечению специального имущества при Правительстве Республики Таджикистан. Прежде товары, производимые сейчас «Палосом», полностью импортировались из-за рубежа.