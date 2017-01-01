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В Москве стартовала продажа лимитированной коллекции обуви от Канье Уэста

21.11.2017  22:34

В Москве стартовала продажа лимитированной коллекции обуви от Канье Уэста, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Старт продаж состоялся во флагманском магазине на Кузнецком мосту. Коллекция кроссовок Yeezy Boost 350 V2 от известного рэпера состоит из 150 пар, из которых в Москву были привезены всего 48.

Канье Уэст начал выступать в начале 2000-х годов. На счету артиста более 21 миллиона проданных дисков и 66 миллионов легально скачанных альбомов. Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с Adidas Originals.

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