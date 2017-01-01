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Бренд Terranova открыл новый магазин в Архангельске

21.11.2017  22:39

Итальянский бренд Terranova открыл в городе новый магазин, сообщают «Новости Архангельска».

Магазин Terranova находится на двух этажах торгово-развлекательного центра «Макси» в Архангельске. Площадь торговых залов составила 1500 кв. метров, что позволило представить весь ассортимент бренда — мужские, женские и детские коллекции.

Сеть Terranova насчитывает свыше 560 магазинов в 33 странах мира. Официальным партнером бренда Terranova в Российской Федерации является компания «Руссиатэкс». Накануне открытия отдела в Архангельске крупный магазин Terranova также открылся в тульском ТРЦ «Макси».

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