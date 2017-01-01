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Levi’s® презентовал коллекцию Authorized Vintage в Нью-Йорке
22.11.2017 01:08
На мероприятии в честь запуска винтажной коллекции Levi’s® присутствовала модель Victoria’s Secret Лили Элдридж, сообщается в пресс-релизе компании.
Лили Элдридж появилась на презентации в шортах Levi’s® 501® Shorts, джинсовой куртке Levi’s® Trucker Jacket и футболке Levi’s® Pocket T-shirt.
Джинсовая куртка Levi’s® Ex-Boyfriend объемнее традиционной модели силуэта Boyfriendfit.Тракер отличает удлиненный низ и посадка в стиле «оверсайз». Как и футболка, удлиненные шорты Levi’s® 501® Long Shorts прямого кроя выполнены в винтажном стиле с традиционной застежкой на пуговицах.
Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.
Фотография предоставлена компанией.
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