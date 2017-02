315 российских и зарубежных компаний примут участие в выставке «CJF – Детская мода-2017. Весна» 17.02.2017 22:10 Выставка «CJF – Детская мода-2017. Весна» будет проходить 20-24 февраля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы. Выставка организована «Экспоцентром» под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. «CJF – Детская мода-2017. Весна» проводится в рамках конгрессно-выставочного проекта «Российская неделя текстильной и легкой промышленности». Организаторы Недели: АО «Экспоцентр», Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Официальную поддержку проекту оказывает Министерство промышленности и торговли РФ. Кроме «CJF – Детская мода-2017. Весна» в рамках Недели также состоятся: 17-я международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017», 9-я международная выставка «Материалы на волокнистой основе. Сырье, оборудование, продукция» – Techtextil Russia 2017, 3-я международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2017», а также главное деловое мероприятие «Недели» – VI Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2017». Мероприятия пройдут на 12 деловых площадках в восьми павильонах площадью 25 000 кв. м. Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин: «Опыт проведения подобного масштабного отраслевого мероприятия на площадке «Экспоцентра» в прошлом году показал, что наша отрасль все активнее консолидируется, выходит на новый уровень развития и важную роль в этом процессе играет государство в лице Министерства промышленности и торговли. Отмечу, что обсуждение отраслевых проблем, поднятых нашим сообществом перед представителями ведомства на мероприятиях форума прошлого года, явились важным сигналом для корректировки стратегии развития отрасли, исходя из новых задач, требований рынка и текущей экономической ситуации». Выставка «CJF – Детская мода» по праву расценивается специалистами как главное выставочное событие для закупщиков, производителей, поставщиков и дизайнеров детского fashion-сегмента. Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов: «Отрадно видеть, что доля продукции российских производителей на рынке растет год от года, не уступает товарам импортного производства, а иной раз и превосходит их по дизайну и качеству». «CJF – Детская мода» удостоена знаков Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). В этом году выставка впервые проходит в 2-х павильонах в течение 5 дней. Количество участников увеличилось на 30%, площадь выставки выросла на 42%. Этой весной на выставке представлены новейшие коллекции одежды и обуви как от российских производителей, так и от компаний ближнего и дальнего зарубежья. Новинки и тренды предстоящего сезона продемонстрируют 315 компаний из 21 страны: Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Киргизии, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Беларусь, России, США, Таиланда, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции. Образцы модной одежды для детей и будущих мам продемонстрируют российские фирмы и предприятия, среди которых – Acoola, Button Blue, Crockid, Dan & Dani, De Salitto, Duwali, G’n’k, Jacote, Stilnyashka, «Айвенго», «Атлас Тэкс», «Карамели», «Лаки Чайлд», «Маленькая Леди», «Перемена», «Равол», «Скай Лэйк», «Славянка», «Смена», «Снег», «Фантазеры» и многие другие, а также новые участники – Basia, Best School, Grishko, Letty, Van Cliff, «Гражина», «Инфанта», «Новатекс» и другие. Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев: «Выставка «CJF – Детская мода» проводится в расширенном формате «Российской недели текстильной и легкой промышленности». В ней участвуют лучшие зарубежные и российские производители детской одежды, обуви и аксессуаров. Уверен, что все заинтересованные участники выставки в очередной раз смогут обменяться опытом, наладить партнерские отношения, ознакомиться с новейшими технологиями и лучшими образцами продукции, что будет способствовать и развитию отрасли, и насыщению рынка высококачественными и безопасными товарами для детей». Экспонентами выставки станут такие известные зарубежные компании, как Antony Morato Junior, Bartek, Fracominamini, Gusti, Janus, Kanz, Mayoral, Ricosta, Skandia и другие. Увеличилось количество компаний, которые впервые принимают участие в выставке. Дебютанты выставки – Blue Seven, Boboli, Garvalin, Gaialuna, Losan, Norveg, Primigi. Тематические разделы: детская одежда, детская обувь, аксессуары для детей, одежда для беременных женщин, fashion and design. Салоны: «Школьная форма», CJF.Shoes. На выставке будет работать экспозиция «Российские СтартАпы, малый и микро бизнес». Свою продукцию продемонстрируют начинающие предприниматели, представители малого и микро бизнеса. Многие новички отрасли смогут выгодно показать себя наряду с крупнейшими игроками рынка. Участниками экспозиции станет 21 компания, в числе которых - «Витрина Альянс ТД», «Дважды Два», «Ирми», «Мегашапка», «Тошка», «Фабрика Надежда», «Фабрика Фреш», «Яблоки и Яблони», Domiari, Fстиль, Leya.Me, PiccinoBellino, SHPATROV, «Тформа». Получив хороший опыт от участия на общей площадке, эти компании смогут представить на следующей выставке собственные стенды. Президент – председатель Правления Национального союза производителей школьной формы, директор ООО «Брянская швейная фабрика» Александра Алдушина: «Отрадно осознавать, что вопрос качественной одежды для школьников вновь находится в фокусе государственного и общественного внимания. Профессиональные специализированные выставки, и в первую очередь «CJF-Детская мода», дают прекрасную возможность показа новинок, обмена опытом, обсуждения общих проблем отрасли. Выставка «CJF-Детская мода - 2017. Весна» вновь позволит оптовикам увидеть весь спектр ценовых предложений, а родителям и представителям учебных заведений выбрать красивую, практичную качественную форму». В этом году вырос салон «CJF.Shoes», где будет представлено уже более 15 всемирно известных брендов детской обуви. В числе участников салона – Analpa, Bartek, Garvalin, Kamik, MelaniaItalia, Pablosky, Primigi, Ricosta, Skandia, Superfit и другие. 20-22 февраля посетители выставки смогут снова увидеть яркие показы коллекций детской одежды в рамках проекта «CJF – Детский подиум-2017. Весна» (павильон 5, зал 2). Организатор: Агентство PROfashion Media Agency. В новом сезоне на подиуме будут представлены коллекции 14 торговых марок: Acoola, Breezegirls & Boys, Gino de Luka, Junior Republic, Kiwiland; Little People, Lucedella Vita, Mininio, Overmoon by Acoola, Sweet Berry, «Золотой Гусь», «Маленькая Леди», «Фантазеры», «Элегами». По мнению организаторов проекта «CJF-Детский подиум», участие в модных показах – отличная возможность заявить о своей компании. Представляя свою коллекцию в рамках проекта, участники смогут не только обратить внимание профессионалов области на свою марку, но и получить оперативную обратную связь, что позволяет увеличить количество предзаказов и сделать участие в выставке наиболее эффективным. На выставке тренд-бюро «Трендскваер» при поддержке АО «Экспоцентр» реализует проект «Территория дизайна в детской одежде и обуви» (павильон 5,зал 1, стенд № 51С85). 21 и 22 февраля в 15.00 (павильон № 1, вестибюль Главного входа) для байеров и дизайнеров будут проведены тренд-экскурсии по стендам экспонентов. На примере одежды, головных уборов, аксессуаров и обуви для детей специалисты тренд-бюро проиллюстрируют основные тенденции сезона для стильных закупок, дадут краткие материалы о цвете и ассортименте. 23 февраля 2017 года с 16.00 до 18.00 в рамках показов дефиле-шоу «CJF – Детский подиум» состоится гала-показ Всероссийского конкурса молодых художников-стилистов по костюму «Формула стиля-2017». На выставке «CJF – Детская мода-2017. Весна» продолжит работу проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленныйна уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках. Павильон 1, стенд №1G01. Повышенным спросом у участников выставки будет пользоваться проект «Биржа деловых контактов» и «Биржа контактов персон (Биржа труда)». Организаторы: ООО «Кадры Малого и Среднего Бизнеса», АО «Экспоцентр». Павильон №1, стенд №12С35. Насыщенная деловая программа «Российской недели текстильной и легкой промышленности» и выставки «CJF – Детская мода-2017. Весна»даст возможность предпринимателям и специалистам отрасли получить актуальную информацию о состоянии рынка. Среди основных тем Недели: вопросы государственной поддержки и субсидирования предприятий отрасли, государственных и муниципальных заказов, дальнейшего развития импортозамещения, итогов внедрения RFID-меток как наиболее эффективной меры по предотвращению и выявлению контрафактной продукции, стандартов школьной формы и безопасности детской одежды и многие другие. В мероприятиях примут участие ключевые участники рынка детских товаров, представители Минпромторга России, топ-менеджеры крупных торговых сетей. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте http://www.cjf-expo.ru/ru/events/.

