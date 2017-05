Организаторы Форума новой модной индустрии Be In Open опубликовали расписание нового сезона.

Форум новой модной индустрии Be In Open пройдет 3-4 июня на территории «Хлебозавода» в Москве. Спикерами Форума станут лидеры российского модного рынка и авторы передовых проектов. В программе Be In Open, опубликованной на open.be-in.ru, – доклады, кейсовые презентации, выставка современных российских дизайнеров, мастер-классы и многое другое.

Деловой speed-dating, организованный вместе с образовательной платформой в сфере моды Fashion Factory School, предусматривает деловые встречи с представителями швейных производств, поставщиками тканей, конструкторскими бюро, pr-специалистами, юристами, бухгалтерами. С помощью этого формата организаторы хотят сократить время, которое тратится на поиск деловых контактов.

Иллюстрация предоставлена организаторами.